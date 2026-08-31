Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio sarebbe interessata a Dennis Man. L’esterno rumeno, attualmente al PSV e con un passato al Parma, avrebbe dato la propria disponibilità a lasciare l’Olanda per fare ritorno in Italia. Molto, però, potrebbe dipendere dal futuro di Matteo Cancellieri, la cui eventuale partenza potrebbe accelerare la ricerca di un nuovo giocatore offensivo sulla fascia.

Gudmundsson aveva dato il proprio via libera al trasferimento e anche il club viola si era mostrato completamente disponibile a trattare, ma nelle ultime ore sono emerse alcune perplessità di natura tattica. Rispetto all'islandese, infatti, Man rappresenta un esterno più classico e maggiormente adatto alle esigenze tattiche della squadra.