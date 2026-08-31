Fabio Grosso a rischio? Il pensiero dell'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando
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L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a TMW della situazione in casa viola dopo le due sconfitte in campionato e il futuro di Fabio Grosso. Le sue parole:
Mastantuono mi piace, ha i colpi. Si vede che è giocatore vero.
Su Grosso
Grosso non ha tanto tempo. Gli hanno fatto la squadra per il 4-3-3 ora, prendendogli gli esterni e anche Beto. È stata fatta una campagna di assoluto valore. Se non vince col Torino, poi va a Napoli, e non fa almeno tre punti, lo mandano via. Per me sullo sfondo c'è Thiago Motta.
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