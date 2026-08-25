Ironic viral marketing di Ryanair: il brand scherza sulla manata di Hermoso a Mastantuono nell'azione del vantaggio giallorosso, trasformando la polemica da campo in un post virale sui social.

Redazione VN
Atta

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Non solo addetti ai lavori, anche la compagnia aerea Ryanair parla della circostanza con cui è arrivato il primo gol della Roma contro la Fiorentina.

"Presi 4 gol e 5 dita", scrive la compagnia, retwittando l'immagine della manata del difensore Mario Hermoso nei confronti di Mastantuono. Questo il tweet.

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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