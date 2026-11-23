L'analisi di David De Gea dopo la sconfitta con il Monza
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Il portiere e capitano della Fiorentina, David De Gea, ha parlato a Dazn al termine sconfitta arrivata contro il Monza questa sera. Le sue parole:
Oggi siamo arrivati qua, non capendo bene come è il campionato italiano. Non possiamo pensare di arrivare qua e vincere facile. Loro avevano più fame di noi. Così si prendono gli schiaffi. Sull'1-0 sembrava già di averla persa. Poi sono arrivati anche il secondo e il terzo...
Sul ritiro
Difficile dopo una sconfitta così. Nessuno pensava di perderla così. Il mister è stato chiaro: manca umiltà, fame e capire dove stiamo andando. Torniamo a fare questo ritiro, giusto così, perché non stiamo dando un livello necessario che questa squadra meriterebbe. Dobbiamo preparare al meglio la partita di domenica, perché anche quella è dura.
Sul momento
Devo far capire a tutta la squadra quello che dobbiamo fare meglio e quello che serve capire quando si affrontano queste squadre. Come capitano e giocatori di più esperienza devo cercare di dare serenità alla squadra e anche calma. Il campionato è ancora lungo. E' difficile, ma ho già avuto tante situazioni difficili nel calcio. Alla fine è solo calcio. Dobbiamo stare calmi, andare avanti con fiducia e fare bene.
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