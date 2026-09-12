Buona la quarta. Dopo il terremoto che ha sconvolto la società viola, finalmente un po’ di gioia. Paolo Vanoli (…ancora tu, ma non dovevamo vederci più…) ha preso per le orecchie tutti quei giovanotti, facendo capire loro che la festa, o meglio, l’anarchia, era finita. Al calcio si gioca insieme, da squadra. Ci sono i ruoli, i compiti che ognuno deve rispettare. Ci sono sacrifici da fare, ci sono obblighi da rispettare. Il fatto che Grosso e Paratici non si parlassero più e che poi addirittura avessero finito per fare baruffa non doveva essere un alibi. E, come ha ammesso Ranieri, alla fine in campo ci vanno i giocatori.

Diciamo subito che il Venezia è un’altra delle belle incompiute di Giovanni Stroppa. Bel gioco ma poco costrutto. E nonostante il vantaggio la squadra neroverde si è sciolta di fronte al rinnovato vigore dei viola. Poi i tre gol di Franco Mastantuono, quello di Mateo Pellegrino (la rivincita degli argentini) hanno fatto il resto. Quindi la Fiorentina è finalmente guarita? Con prudenza, diciamo che sta meglio ma almeno c’è stato un segnale, guai a gridare al miracolo. Gli avversari hanno dimostrato il perché del loro ultimo posto in classifica.

La vera novità è stato Paolo Vanoli cui dobbiamo soprattutto rispetto. E’ tornato sulla panchina della Fiorentina dopo aver masticato amaro prima per la mancata riconferma e poi per il generale scetticismo che ha accompagnato la sua seconda chiamata. E’ tornato “caricato a palla” ed ha fatto capire a tutti che non era disponibile a fare da vittima sacrificale. Non si è posto problemi. Soprattutto non pretende di imporre un “suo” calcio. Prende gli uomini che ha a disposizione e cerca di trarne il meglio. Certo, il lavoro è ancora lungo. Questa squadra continua a prendere gol (siamo a quota undici dopo quattro gare), il gioco non è fluido, alcuni giocatori sembrano ancora spaesati ma lui, ostinato com’è, si impegnerà allo spasimo per dare un senso a questa squadra. Soprattutto ha rimesso Fagioli al centro del suo progetto ed il centrocampista ha risposto alle attese con una prestazione concreta quanto efficace. Ma oggi il premio per il migliore in campo tocca a Paolo Vanoli. Buona la quarta e poi vediamo il resto.

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