Mastantuono trascina la Fiorentina contro il Venezia con una tripletta
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"Tango viola in Laguna": titola così il Corriere Fiorentino in riferimento alla vittoria della Fiorentina contro il Venezia per 4-2. Primo successo in campionato giunto al termine di una settimana turbolenta caratterizzata dall'esonero di Fabio Grosso e dal ritorno di Paolo Vanoli. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
Lo show di Mastantuono illumina il debutto bis di Vanoli e regala il primo sorriso dell’anno. Davvero fantastica la notte dell’argentino, subito nel vivo della partita e capace di segnare tre gol che ricorderà a lungo. Nella notte in Laguna però non c’è stato solo lui. Rispetto a Grosso infatti, la differenza è già evidente. E non solo per i tre punti. La Fiorentina ieri ha giocato con feroce determinazione e consapevolezza di potercela fare. Ha sbagliato troppo in difesa ma è tornata alla carica anche dopo aver preso il gol dell’1-0 che poteva pesare come un macigno. Il delizioso talento dell’ex Real Madrid ovviamente ha spianato la strada, ma i segnali arrivati dal Penzo incoraggiano a pensare che la Fiorentina (presa per mano dalla regia di Fagioli) abbia finalmente capito quale sia la strada da percorrere per uscire dal tunnel.
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