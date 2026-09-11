Allora, cerchiamo di non farci prendere dall'euforia della prima vittoria (finalmente) della Fiorentina in Serie A 2026/27, qualcosa che nel campionato scorso era arrivata il 21 dicembre e quest'anno invece è datata 11 settembre. Un buon punto di partenza, se vogliamo.

Povero Venezia

Grosso, sei sicuro?

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Va detto che, o quantomeno messo in campo in maniera davvero povera. Giovanni, fatta salva l'ottima persona, non sembra ancora un allenatore all'altezza della Serie A:quest'anno. Per questo, prima di dire che la Fiorentina è di nuovo sulla strada giusta, vogliamo aspettare. Non il Napoli, che è una squadra contro la quale non fare punti ci sta sempre, maal fine di recuperare il tempo perduto.Intanto c'è da registrare quel che ha detto il tecnico varesino dopo la partita:è diametralmente opposto ache è stato fatto filtrare come virgolettato di Fabio. Dar contro adesso all'ex allenatore viola è semplicissimo,Ma la sensazione è che Vanoli sappia come replicare, con tre mesi in più a disposizione, quanto fatto l'anno scorso, ottenendo qualcosa di più quindi come risultato finale. Non ci sbilanciamo su cosa di preciso, non è davvero possibile. A prescindere da come andrà contro Allegri, sarà da ottobre che potremo renderci conto dei veri orizzonti della Fiorentina di Vanoli 2.0.