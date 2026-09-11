Vanoli ha preso la Fiorentina e le ha dato quantomeno una struttura: quanto male ha fatto Grosso nei primi mesi? Lo sapremo molto presto
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Allora, cerchiamo di non farci prendere dall'euforia della prima vittoria (finalmente) della Fiorentina in Serie A 2026/27, qualcosa che nel campionato scorso era arrivata il 21 dicembre e quest'anno invece è datata 11 settembre. Un buon punto di partenza, se vogliamo.
Povero VeneziaVa detto che Vanoli ha trovato la prima vittoria con la sua Fiorentina-bis contro un avversario veramente povero, o quantomeno messo in campo in maniera davvero povera. Giovanni Stroppa, fatta salva l'ottima persona, non sembra ancora un allenatore all'altezza della Serie A: ha fatto 5 sconfitte e 1 pareggio con il Monza nelle prime 6 partite di campionato prima di essere sostituito da Palladino tre anni fa e 4 sconfitte nelle prime 4 col Venezia quest'anno. Per questo, prima di dire che la Fiorentina è di nuovo sulla strada giusta, vogliamo aspettare. Non il Napoli, che è una squadra contro la quale non fare punti ci sta sempre, ma il rientro dalla mega-sosta nazionali di tre settimane, un periodo che sarà fondamentale per Vanoli al fine di recuperare il tempo perduto.
Grosso, sei sicuro?Intanto c'è da registrare quel che ha detto il tecnico varesino dopo la partita: "Questa squadra mi stuzzica" è diametralmente opposto a "Questa rosa è inallenabile" che è stato fatto filtrare come virgolettato di Fabio Grosso. Dar contro adesso all'ex allenatore viola è semplicissimo, per il momento constatiamo che almeno la squadra più debole fin qui della Serie A è il Venezia e non siamo noi. Ma la sensazione è che Vanoli sappia come replicare, con tre mesi in più a disposizione, quanto fatto l'anno scorso, ottenendo qualcosa di più quindi come risultato finale. Non ci sbilanciamo su cosa di preciso, non è davvero possibile. A prescindere da come andrà contro Allegri, sarà da ottobre che potremo renderci conto dei veri orizzonti della Fiorentina di Vanoli 2.0.
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