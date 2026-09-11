Così Enzo Bucchioni commenta la vittoria della Fiorentina a Venezia.
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Nel dopo partita di Radio Bruno ecco le dichiarazioni di Enzo Bucchioni.
Serata importante, applausi a Vanoli che era degno di guidare questa squadra che lui ha rianimato in pochi giorni. Pensiamo a Fagioli che sembra un altro, ma anche altri giocatori. Dal punto di vista caratteriale, questa squadra è stata ritrovata. Se parliamo poi della partita stasera Mastantuono ha dimostrato di avere qualità superiori, ma non dobbiamo esaltarci troppo. Aldilà della vittoria su un modesto Venezia stasera serviva ripartire. La Fiorentina ha tanta qualità, ma manca ancora qualche cosa nella fase difensiva. Il gruppo ha percepito che l'allenatore non aveva fiducia nei giocatori ed è la cosa peggiore che possa capitare. Di errori ne ha fatti tanti Paratici, ma da uomo di calcio esperto è intervenuto con velocità e la litigata ha solo accelerato il cambio. Sono contentissimo per Vanoli che è una grande persona a cui ho dato il Premio Maestrelli nonostante l'avessi criticato. Questa vittoria è la ripartenza della Fiorentina.
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