La Fiorentina ritrova il sorriso e i tre punti trascinata da una prestazione monumentale di Franco Mastantuono. Il talento argentino è stato il grande protagonista del 2-4 con cui i viola si sono imposti al Penzo contro il Venezia, mettendo a segno una splendida tripletta.

Al termine della sfida, il classe 2007 ha commentato, a Dazn, così il suo nuovo record, essere il calciatore più giovane della storia della Fiorentina ad aver segnato una tripletta in Serie A:

Non lo sapevo. Mi rende davvero felice poter raggiungere certe cifre in questo club, per me è davvero importante. Volevo. fare la differenza, ma soprattutto volevo la vittoria: credo che contro il Frosinone avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, poi i risultati non sono stati a nostro favore, ma oggi la squadra ha mostrato ciò che la gente vuole vedere. Per me è un grande onore. Fagioli ha fatto una partita incredibile, volevo dare a lui il premio di MVP. come tutta la squadra. Abbiamo avuto il giusti spirito per vincere.