Eravamo molto contenti di poter dare tutta la colpa a Grosso. Era un modo, forse un po’ manicheo, di chiudere finalmente il problema Fiorentina. Si era perfino superata la contraddizione di una società che non aveva rinnovato il contratto a Vanoli per poi riassumerlo, con un comunicato entusiastico dopo appena tre giornate di campionato. Invece la partita di Genova ha buttato tutte le carte all’aria. Allora Vanoli non era la soluzione giusta?

Fabio Paratici è un buon dirigente, così bravo nel mercato che sembra come un ottimo venditore (o compratore) di auto usate. Negli States si usa dire: la compreresti da lui una macchina usata? A intendere se ti fidi o no di quella persona. Ecco credo che Paratici meriti fiducia ma, per continuare nel paradosso, dovrebbe essere supportato da un buon meccanico. Il problema è che né Grosso né Vanoli sono i “meccanici” adatti a Paratici.

Problema difesa

E l'organizzazione?

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Adesso tutti si accorgono cheVada per Dragusin ma Ranieri non è e non potrà mai essere un difensore centrale. Non ne ha l’altezza né il senso della posizione Ci sarebbe Viery, ci sarebbe Pongracic ma Vanoli, privo di Comuzzo, continua ad ostinarsi. E comunque l’impianto difensivo della squadra viola è troppo precario, traballante, fallace., oltre ai nervi. Il centrocampo poi non fa filtro, così il problema ora è diventato un’emergenza per una squadra che è scivolata sul fondo della classifica. Paratici aveva meritato il platonico titolo diOra si spera nel mercato di riparazione. Le prestazioni con il Venezia e con il Napoli, diciamo la verità, ci avevano un po' illuso, o forse eravamo noi a volerci illudere, Ma contro il Genoa la Fiorentina, nella prima parte soprattutto, è sembrata una squadra di zombie, senza arte né parte. Certo, sul mercato si possono trovare dei rimedi, ma il problema resta.Ora, Grosso avrà esagerato a dire (come certe voci sostengono) che questo gruppo è inallenabile. Certo questa squadra sta deludendo anche i più ottimisti.