VIDEO - Njie: "Per me con la Juve era importante, peccato per i 2 punti persi"

Il terzo indizio fa una prova: Alieu Njie è un giocatore sempre più importante per la Fiorentina. Contro la Juventus l'attaccante ha segnato il suo terzo gol consecutivo, trovando quella concretezza anche sotto porta che sembrava essere il suo tallone d'Achille. L'ex Torino ha scritto stamattina su instagram:

Il lavoro sta iniziando a mostrarsi, ma c'è ancora tanta strada da fare. Continuiamo a lavorare, crescere e dare tutto per questa maglietta! Grazie per essere stati al nostro fianco

Caricamento post Instagram...

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Njie lascerà adesso Firenze per rispondere alla prima convocazione con la nazionale maggiore della Svezia. Un ulteriore motivo di soddisfazione per il classe 2005, sempre più prezioso per la Fiorentina.