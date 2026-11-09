Alieu Njie ci ha preso gusto: terzo gol nelle ultime 3 partite. "Ma c'è ancora tanta strada da fare"
VIDEO - Njie: "Per me con la Juve era importante, peccato per i 2 punti persi"
Il terzo indizio fa una prova: Alieu Njie è un giocatore sempre più importante per la Fiorentina. Contro la Juventus l'attaccante ha segnato il suo terzo gol consecutivo, trovando quella concretezza anche sotto porta che sembrava essere il suo tallone d'Achille. L'ex Torino ha scritto stamattina su instagram:
Il lavoro sta iniziando a mostrarsi, ma c'è ancora tanta strada da fare. Continuiamo a lavorare, crescere e dare tutto per questa maglietta! Grazie per essere stati al nostro fianco
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