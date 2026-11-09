"Il lavoro per Vanoli non mancherà anche in questa sosta"
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Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha analizzato la Fiorentina costruita da Fabio Paratici:
Troppo pochi, perché se è vero come ha sottolineato qualche settimana da Paratici che il calendario è stato difficile (Como, Inter, Juventus oltre alle più abbordabili Genoa, Atalanta e Sassuolo), è anche vero che i viola con le tre big incontrate non sono riuscite ad approfittare delle fatiche di coppa delle big come invece, qua e là, hanno fatto altre avversarie per la salvezza (Genoa e Bologna su tutte). Ma troppo pochi anche perché la classifica continua a non lasciare sereni e non consente di scendere in campo senza quella paura che anche ieri, soprattutto nel finale, è sembrata tornare ad accompagnare la Fiorentina. La Fiorentina resta infatti a due soli punti di vantaggio sul Monza terz’ultimo e la prossima sfida diretta di campionato in trasferta si presenta già come una gara da non fallire. Nel frattempo, una volta assorbita l’amarezza della mancata vittoria, restano anche aspetti positivi e una crescita che inizia a vedersi anche se la produzione offensiva resta piuttosto limitata e la difesa continua a fare acqua. Il lavoro per Vanoli non mancherà anche in questa sosta. L’impressione, anche ieri, è che comunque questa Fiorentina costruita da Paratici senza un vero equilibrio, non possa esimersi dal giocare sbilanciata e dal mettere in campo più qualità possibile. Attaccare per non essere attaccati e soprattutto per dover difendere il meno possibile. Perché quando la palla entra nella metà campo viola un fremito scorre sempre lungo la schiena. Non proprio il modo migliore di stare in campo.
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