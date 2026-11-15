E' durata solo un tempo Belgio-Italia per Nicolò Fagioli. Una prova opaca quella del centrocampista viola, schierato come mezzala sinistra nel centrocampo a tre di Mancini. Dopo essere partito forte - come tutti gli azzurri - impegnando Lammens con un destro pericoloso sul primo palo, il numero 10 azzurro è andato via via spegnendosi, nascondendosi troppo e toccando pochissimi palloni nelle zone nevralgiche del campo. Dopo il vantaggio iniziale di Pio Esposito, gli azzurri non hanno resistito al ritorno dei Diavoli Rossi, che si sono scatenati segnando tre gol in dieci minuti con De Cuyper, Ngoy e Doku, mettendo le mani sull'incontro.

In questa fase travolgente, anche Fagioli non è riuscito ad imporsi e anzi, si è visto più volte sverniciare dalla velocità di Lavia e Moreira e dalla classe di De Bruyne che transitavano dalle sue parti. Al termine del primo tempo arriva infatti la sostituzione con Doumbia. Difficile dunque trovare una risposta a quello che può essere il suo ruolo definitivo: in viola Vanoli lo ha sempre schierato da regista, alimentando i dubbi di chi lo voleva vedere schierato da mezz'ala. Stasera però non c'è stata la non ha avuto riscontri positivi.