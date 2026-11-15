Edoardo Bove, in un'intervista a TMW, il centrocampista ha ripercorso i mesi più difficili della sua vita, l'affetto della città e le prospettive future del club gigliato.

Interrogato sulle difficoltà e sulle potenzialità della squadra in questa stagione, l'ex numero quattro viola ha invitato alla pazienza, tracciando un parallelo con il recente passato vissuto sotto la guida tecnica precedente:

La Fiorentina ha intrapreso un nuovo ciclo con un allenatore diverso e tanti volti nuovi , quindi bisogna concedere il tempo necessario per lavorare e trovare i giusti equilibri. Non è un progetto a breve termine, ma a lungo raggio, ed è ancora presto per emettere sentenze definitive. Nella mia esperienza in viola, ricordo che con mister Palladino avevamo trovato la quadra dopo una partenza complicata , infilando otto vittorie consecutive grazie a una particolare alchimia nata quasi per caso. Ci sono stagioni in cui tutto si incastra alla perfezione nello spogliatoio. Resto fiducioso sulle potenzialità di ripresa della squadra, perché il lavoro alla base c'è.

Il passaggio più toccante dell'intervista riguarda inevitabilmente il rapporto con la piazza e la società, rimasti al suo fianco nei mesi immediatamente successivi al drammatico arresto cardiaco:

Il mio legame con Firenze è fortissimo e non si spezzerà mai. Sono rimasto in città per un intero anno dopo quel giorno e l'affetto della gente, che mi fermava per strada per un abbraccio o per trasmettermi energia, è stato fondamentale. La società è stata straordinaria con me e con i miei familiari, permettendomi di restare a stretto contatto con il gruppo squadra tra casa e trasferte, un gesto tutt'altro che scontato. La famiglia Commisso, l'allenatore e tutti i compagni mi hanno fatto sentire parte integrante della squadra, consentendomi anche di osservare da vicino il lavoro quotidiano di un tecnico di alto livello come Palladino. È un'esperienza formativa straordinaria che conserverò per sempre dentro di me.