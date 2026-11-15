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Ci sono calciatori che passano da Firenze lasciando un ricordo indelebile e altri che, invece, finiscono per diventare soltanto una parentesi nella storia viola. Alcuni arrivano con grandi aspettative, altri con il peso di un investimento importante, altri ancora con quell’etichetta di giovane promessa che nel calcio può trasformarsi tanto in un’opportunità quanto in una responsabilità difficile da sostenere. La storia di Simone Lo Faso appartiene a quest’ultima categoria.

Perché quando il 31 agosto 2017 la Fiorentina ne ufficializzò l’arrivo dal Palermo, il suo nome era già accompagnato da una certa curiosità. Aveva appena diciannove anni, aveva esordito in Serie A con la maglia della squadra della sua città e, soprattutto, godeva di una considerazione importante tra gli addetti ai lavori. Roberto De Zerbi, l’allenatore che lo aveva lanciato nel calcio dei grandi, era arrivato a definirlo "uno dei talenti più puri incontrati nella propria carriera". Qualcuno si era spinto addirittura a immaginare per lui un futuro da protagonista nel massimo campionato.

A Firenze, però, il suo passaggio sarebbe durato pochissimo. Due presenze in maglia viola, un infortunio pesantissimo e un riscatto mai concretizzato. Da quel momento, la carriera di Lo Faso ha seguito una traiettoria completamente diversa da quella che in molti avevano immaginato. Palermo, Lecce, Cesena, Pistoiese, Folgore Caratese, Livorno, Siracusa e Akragas, fino alla nuova esperienza nella Kings League. Una storia che merita di essere ripercorsa, perché dietro quella che a Firenze è stata una vera meteora c’è il percorso di un ragazzo che ha dovuto reinventarsi più volte.

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