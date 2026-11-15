"Troppa" qualità a centrocampo tra Atta, Njie, Pedro Goncalves e Mastantuono. La Fiorentina ha bisogno di equilibrio. Per questo motivo potrebbe aprirsi un ballottaggio tra l'ex Udinese e il portoghese
VIDEO - Vanoli: "Atta si ferma, lo vogliamo recuperare al 110%"
La lunga attesa. Non è il titolo né di un film, né di un libro. Bensì quella che ruota attorno ad Arthur Atta. La cronaca. Il centrocampista francese, considerato, insieme a Franco Mastantuono, il più importante colpo di mercato targato Fabio Paratici, ha disputato l’ultima partita il 20 settembre scorso contro il Napoli. Poi lo stop per colpa del sovraccarico funzionale all’addome che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca tra la gara contro il Genoa, la prima dopo la sosta, e la Juventus, l’ultima. Per un totale di sei assenze consecutive. Salvo imprevisti, dovrebbe tornare a disposizione di Paolo Vanoli per il match contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre allo stadio "Brianteo".
Rebus centrocampo: "colpa" della troppa qualitàLa domanda sorge spontanea: quando Atta sarà al cento per cento e, quindi, pronto per giocare titolare (probabilmente non contro la squadra brianzola), il tecnico viola chi schiererà a centrocampo? Con Atta, Njie, Pedro Goncalves e Mastantuono tutti insieme dal primo minuto la qualità salirebbe al potere. Sarebbe il trionfo della creatività. Idea suggestiva, ma poco praticabile perché il calcio non è la Play Station, specie quello della Serie A dove a farlo da padrone, si sa, è l’equilibrio. Difficile, se non impossibile, quindi, che i quattro scendano in campo da titolari. Complicato, oggi, rinunciare a Njie, non un fenomeno ma una spina nel fianco per le difese avversarie certamente sì. Senza dimenticare, e non è un dettaglio, la confidenza col gol nata nelle ultime partite. Più o meno lo stesso discorso vale per Mastantuono, uno dei pochi, insieme appunto all’ex Torino, in grado di garantire la superiorità numerica. Il sacrificato potrebbe essere, ma il condizionale è d’obbligo, Pedro Goncalves, un altro capace di dare del “tu” al pallone. Basti vedere il passaggio vincente confezionato per Mastantuono contro il Sassuolo a cui si aggiunge il cross perfetto per il gol di Mateo Pellegrino con la Juventus. 2 assist e un gol, quello in Coppa Italia contro il Pisa: numeri niente male per il portoghese considerando che ha giocato appena 226 minuti. La “colpa”, con molte virgolette, dei quattro sopra citati è di essere dotati di troppa qualità. E la Fiorentina, al momento, non può permettersela. Non lo diciamo noi, bensì uno che di calcio ce ne capisce: Massimo Ambrosini. “Se scegli di scendere in campo con un centrocampo che fa poco filtro, devi disporre di difensori forti nei duelli individuali”, ha detto pochi giorni fa l’ex viola al Pentasport. Ancor più emblematiche, non fosse altro perché la Fiorentina la guida, sono state le parole pronunciate da Paolo Vanoli dopo il 2-2 contro la Juventus: “Non ho problemi a giocare con tanti giocatori offensivi, a patto che siano disposti a sacrificarsi come hanno fatto stasera”. Le parole d’ordine, dunque, sono "sacrificio” e “disciplina”.
Quali soluzioni?Quindi? Provando a entrare nella testa di Paolo Vanoli, le soluzioni tattiche potrebbero essere due. La prima è il 4-3-3 in cui Atta ricoprirebbe il ruolo di mezzala sinistra. Al suo fianco Ndour e uno tra Fagioli e Oulai. La seconda è rappresentata dal 4-2-3-1 che il tecnico potrebbe proporre già dalla partita contro il Monza. L'ex Udinese agirebbe, ma non contro i biancorossi come abbiamo spiegato sopra, da trequartista alle spalle dell'attaccante, un po' come accaduto a Venezia. Si aprirebbe, così, il ballottaggio con Pedro Goncalves. Trattasi, in ogni caso, di dolci dilemmi per Paolo Vanoli perché l’abbondanza in rosa non è mai un problema, bensì una risorsa da sfruttare al meglio.
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