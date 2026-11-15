La lunga attesa. Non è il titolo né di un film, né di un libro. Bensì quella che ruota attorno ad Arthur Atta. La cronaca. Il centrocampista francese, considerato, insieme a Franco Mastantuono, il più importante colpo di mercato targato Fabio Paratici, ha disputato l’ultima partita il 20 settembre scorso contro il Napoli. Poi lo stop per colpa del sovraccarico funzionale all’addome che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca tra la gara contro il Genoa, la prima dopo la sosta, e la Juventus, l’ultima. Per un totale di sei assenze consecutive. Salvo imprevisti, dovrebbe tornare a disposizione di Paolo Vanoli per il match contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre allo stadio "Brianteo".

Rebus centrocampo: "colpa" della troppa qualità

Quali soluzioni?

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.