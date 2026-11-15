Il presunto interesse del Galatasaray per Oulai continua a far discutere. Al di là delle indiscrezioni provenienti dalla Turchia, ci sono diversi elementi che meritano attenzione e che vanno oltre il semplice interesse tecnico del club di Istanbul. Dalla situazione del centrocampista a Firenze ai conti della Fiorentina, fino ai possibili intrecci di mercato tra le due società.

Una premessa è necessaria: al momento non risultano riscontri su una volontà concreta della Fiorentina di privarsi di Oulai, soprattutto dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Ma l’interesse turco offre lo spunto per analizzare uno scenario che, tra costi e prospettive sportive, presenta più di un’incognita.

L’investimento da 26 milioni e il nodo del bilancio

Per acquistare Oulai dal Trabzonspor, la Fiorentina ha investito 26 milioni di euro. Una cifra importante, che pesa inevitabilmente su qualsiasi valutazione relativa a una possibile cessione. Ipotizzando una ripartizione lineare del costo del cartellino sui cinque anni di contratto, l’ammortamento annuo sarebbe di 5,2 milioni. Dopo circa sei mesi, il valore contabile residuo del giocatore si attesterebbe intorno ai 23,4 milioni di euro, dopo un anno 20,8.

A complicare ulteriormente i calcoli c’è il 10% sulla futura rivendita riconosciuto al Trabzonspor. Non è noto se la percentuale venga applicata all’intero corrispettivo della cessione o secondo una diversa base prevista dagli accordi tra i club. Nel primo caso, la Fiorentina dovrebbe incassare una cifra superiore ai 23,4 a gennaio e ai 20,8 a giugno per coprire anche la quota spettante ai turchi.

A questo si aggiunge un ingaggio di circa 1,8 milioni netti a stagione. Un prestito potrebbe alleggerire il costo salariale, ma non inciderebbe sull’ammortamento del cartellino. Difatti, è proprio la formula a rappresentare uno degli aspetti più delicati. Il Galatasaray potrebbe essere interessato a un prestito con diritto di riscatto, soluzione che gli permetterebbe di valutare il giocatore prima di procedere all’acquisto definitivo. Per i viola, semmai se ne parlasse sul serio, sarebbe fondamentale fissare una cifra adeguata, evitando di ritrovarsi con una minusvalenza dopo aver investito una somma così importante.

Poco spazio a Firenze, ma le ultime prestazioni cambiano lo scenario

Sul piano tecnico, Oulai non ha trovato finora la continuità che probabilmente si aspettava al momento del trasferimento. Il suo impiego limitato potrebbe offrire eventualmente l'assist per una partenza, soprattutto davanti alla prospettiva di trovare maggiore spazio al Galatasaray che disputa la Champions League. Le ultime settimane, però, hanno restituito un’immagine diversa del centrocampista. L’ivoriano sta crescendo e si sta guadagnando considerazione nelle rotazioni viola, con prestazioni positive sia da titolare che da subentrato e le lezioni di italiano che procedono spedite.

Un percorso ancora agli inizi, che rende meno scontata l’ipotesi di una separazione dopo appena sei mesi. La Fiorentina ha investito 26 milioni su un giocatore giovane e rinunciare così presto alla possibilità di valorizzarlo potrebbe rivelarsi una scelta affrettata.

Torreira e un intreccio molto suggestivo

C’è infine un nome che potrebbe inserirsi nel discorso: Lucas Torreira. Durante la scorsa estate erano emersi contatti per il centrocampista uruguaiano, arrivato vicino a un ritorno in viola. L’ipotesi di un intreccio con Oulai è suggestiva: da una parte un giovane centrocampista che a Firenze sta trovando poco spazio, dall’altra un profilo già conosciuto e che la Fiorentina aveva cercato di riportare in Italia. Un’eventuale uscita dell’ivoriano potrebbe teoricamente accompagnarsi a un nuovo tentativo per Torreira, ma al momento non ci sono elementi per collegare le due situazioni o parlare di trattative già impostate. Resta il fatto che la Fiorentina difficilmente rinuncerà a Oulai senza un’offerta più che all’altezza dell’investimento sostenuto. Il poco spazio trovato finora e la possibilità di alleggerire il monte ingaggi sono elementi da considerare, ma non sufficienti a giustificare una cessione a qualsiasi condizione.

L’interesse del Galatasaray, dunque, è da seguire, ma non va confuso, fino a prova contraria, con una trattativa concreta. Per convincere i viola servirà una proposta capace di soddisfare le richieste della società. E, considerando quanto investito appena sei mesi fa e la grande considerazione dei viola secondo cui presto il ragazzo varrà il doppio di quanto è costato.