L'assenza di Frattesi apre a Fagioli molte possibilità di giocare dal primo minuto nel match decisivo per il gruppo di Nations League
VIDEO - Belgio-Italia, probabili formazioni: Fagioli sì o no?
L'Italia di Roberto Mancini si prepara allo scontro diretto decisivo contro il Belgio. Gli azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per blindare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, ma il commissario tecnico è chiamato a sciogliere alcuni nodi di formazione importanti, a partire dal centrocampo.
L'assenza di Frattesi apre la porta a Fagioli?
L'indisponibilità di Davide Frattesi costringe lo staff azzurro a ridisegnare la mediana. Se da un lato Barella appare intoccabile, dall'altro resta aperto un serrato ballottaggio per completare il reparto insieme a Tonali.
In questa corsa si inserisce con forza Nicolò Fagioli, unico rappresentante della Fiorentina convocato nel gruppo azzurro. Il centrocampista viola si gioca una maglia da titolare con Doumbia, reduce da un ottimo ingresso a gara in corso nella sfida contro i transalpini.
Le probabili formazioni
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode (Palestra), Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia (Fagioli), Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Mancini.
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