Tre indizi possono non fare una prova, ma il rendimento di Alieu Njie comincia a raccontare qualcosa di molto concreto. È il concetto da cui parte il Corriere Fiorentino, che dedica un approfondimento alla crescita dell'attaccante svedese, diventato una delle poche note positive nel complicato avvio di stagione della Fiorentina.

La rete contro la Juventus ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso del classe svedese, reduce da tre gol consecutivi in campionato contro Atalanta, Sassuolo e bianconeri. A questi si aggiungono tre assist stagionali, due in Serie A e uno in Coppa Italia, oltre a una media di 1,9 dribbling riusciti a partita. Numeri che, sottolinea il quotidiano, lo mettono sullo stesso piano di giocatori del calibro di Pulisic, Douvikas e De Bruyne per contributi diretti alle reti.

Un rendimento sorprendente se si considera che appena un anno fa, al Torino, Njie faticava a trovare spazio. A Firenze, invece, la situazione è cambiata radicalmente: è sempre partito titolare, fatta eccezione per la gara contro il Genoa, quando Vanoli lo ha comunque inserito all'intervallo.

Proprio il tecnico viola ha avuto un ruolo importante nella sua crescita. L'allenatore conosceva già il ragazzo dai tempi di Torino e ha continuato a seguirlo da vicino, alternando incoraggiamenti e richiami. Adesso, però, la priorità è evitare cali di concentrazione. Dopo aver ottenuto la convocazione con la nazionale maggiore svedese, Njie dovrà continuare a lavorare con la stessa applicazione, senza lasciarsi condizionare dai primi risultati positivi. Una raccomandazione che Vanoli ha voluto trasmettergli anche prima della partenza, memore di quanto accaduto con Oulai, Fagioli e Ndour dopo la precedente sosta per le nazionali.