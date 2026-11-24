VIDEO - Cassano: "Vanoli non può allenare la Fiorentina. E' improponibile"

Dopo aver superato con autorità il Septemvri Sofia nel Round 2, grazie al doppio successo tra andata (5-0) e ritorno (0-3), la Fiorentina Primavera di mister Andreazzoli si prepara a una nuova sfida europea. Sulla strada dei viola c'è adesso la Dinamo Tbilisi, protagonista di una clamorosa eliminazione del Copenhagen: dopo il 3-0 conquistato in Georgia e il 3-0 subito in Danimarca, i georgiani hanno staccato il pass per il Round 3 ai calci di rigore.

La gara d'andata si giocherà domani in Georgia, al Boris Paichadze National Stadium, con fischio d'inizio fissato alle ore 16:00 italiane. Per i ragazzi di Andreazzoli un nuovo appuntamento da non sbagliare per continuare il cammino europeo.

Dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 25/11, ore 16:00 Boris Paichadze National Stadium TV - Streaming Sito ufficiale ACF Fiorentina

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire ladel match sul nostro sito,