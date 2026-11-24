Ultima tornata di impegni internazionali del 2026 per le calciatrici della Fiorentina Femminile. Sono undici le giocatrici viola chiamate a rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali per le gare in programma tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Un appuntamento particolarmente importante soprattutto per alcune di loro, impegnate nei playoff di qualificazione al Mondiale femminile 2027, che si disputerà in Brasile.

Sono diverse le gigliate che proveranno a conquistare un posto nella prossima rassegna iridata. Tra queste c'è Emma Severini, convocata dall'Italia per il doppio confronto con la Finlandia, valido per il secondo turno dei playoff UEFA. Le Azzurre scenderanno in campo il 1° dicembre in trasferta e il 5 dicembre in casa. Doppia sfida anche per Carolina Correia con il Portogallo e Katla Tryggvadottir con l'Islanda: le due Nazionali si affronteranno proprio nel doppio confronto del 1° e 5 dicembre, con l'andata in Portogallo e il ritorno in Islanda.

Doppio appuntamento anche per la Norvegia, che potrà contare su ben tre calciatrici viola: Cecilie Fiskerstrand, Emilie Woldvik e Guro Bergsvand. Le norvegesi affronteranno il Galles il 1° dicembre in trasferta e il 5 dicembre tra le mura amiche. Nella lista della Nazionale maggiore figura anche Oda Johansen, che dal 24 al 29 novembre si allenerà con il gruppo principale per poi essere a disposizione della Norvegia U23 dal 1° dicembre, in caso di eventuali infortuni.

Non mancano le convocazioni nelle selezioni giovanili italiane. Viola Bartalini e Maya Cherubini prenderanno parte al raduno dell'Italia U23, che affronterà il Portogallo il 30 novembre e la Norvegia il 4 dicembre. Quest'ultima sfida vedrà quindi anche la possibilità di un incrocio tra compagne di squadra. Con l'Italia U19 ci sarà invece Vittoria De Gregorio, impegnata nel primo turno di qualificazione europea: le Azzurrine affronteranno Galles (27 novembre), Spagna (30 novembre) e Israele (3 dicembre).

Tra le altre convocazioni spicca quella di Anna Benedettini, chiamata da San Marino per due amichevoli contro Liechtenstein (28 novembre) e Gibilterra (5 dicembre). Sofie Bredgaard sarà invece impegnata con la Danimarca nell'amichevole contro lo Zambia del 5 dicembre, mentre Millaray Cortés vestirà la maglia del Cile per il test contro la Spagna.

Infine, spazio anche alle selezioni giovanili di Norvegia e Slovenia. Oltre alla già citata Johansen, la Norvegia U23 ha convocato Iris Omarsdottir per l'amichevole del 4 dicembre contro l'Italia. Lana Lesjak, invece, farà parte della Slovenia U19, impegnata nel percorso europeo con Germania (28 novembre), Olanda (1° dicembre) e Norvegia (4 dicembre).

Per le undici calciatrici viola si apre dunque un periodo ricco di appuntamenti, con il sogno Mondiale che rappresenta il traguardo più importante per alcune di loro. Poi sarà tempo di tornare a Firenze e concentrarsi nuovamente sulla stagione con la maglia della Fiorentina.