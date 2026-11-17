Dalla possibilità di misurarsi con il calcio dei grandi alla difficoltà persino di trovare spazio. Il passaggio di Eman Kospo dalla Fiorentina al Mantova avrebbe dovuto rappresentare un'occasione importante per accelerare il percorso di crescita del giovane difensore bosniaco. A distanza di alcuni mesi, però, il bilancio è decisamente lontano dalle aspettative: una sola presenza in Serie B e appena 13 minuti trascorsi in campo.

Al termine dell'estate il classe 2007 ha lasciato Firenze per trasferirsi in Lombardia con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione pensata per permettergli di confrontarsi con una categoria competitiva come la Serie B, entrando progressivamente nei meccanismi di una prima squadra e accumulando un'esperienza preziosa per il proprio futuro.

Il campo, almeno finora, ha raccontato una storia diversa. L'unica apparizione di Kospo con la maglia del Mantova è arrivata alla prima giornata di campionato, nella vittoria per 3-1 contro l'Empoli. In quell'occasione il difensore era entrato a gara in corso, raccogliendo appena 13 minuti di gioco. Da quel momento, però, non è più riuscito a trovare spazio nelle scelte tecniche della formazione lombarda.

Un dato che pesa soprattutto se rapportato alle aspettative con cui il giocatore aveva affrontato questa nuova esperienza. Il trasferimento al Mantova avrebbe dovuto offrirgli la possibilità di confrontarsi con avversari più esperti, crescere sotto il profilo fisico e tattico e iniziare a costruirsi un percorso stabile tra i professionisti. Per ora, invece, la sua stagione è rimasta sostanzialmente ferma alla prima giornata.

L'unica occasione per ritrovare continuità è arrivata lontano dal club, con la nazionale Under 21 della Bosnia. Kospo ha infatti trovato una maglia da titolare nella sfida contro l'Olanda, anche se la partita si è conclusa nel peggiore dei modi per la sua selezione, travolta con un pesante 4-0.

La convocazione e la titolarità in nazionale rappresentano comunque un segnale di fiducia nei confronti del giovane difensore, ma non bastano a compensare le difficoltà incontrate a livello di club. Il problema principale resta la mancanza di minuti: senza la possibilità di giocare con regolarità, diventa complicato trasformare il potenziale in esperienza e consolidare il proprio percorso di crescita.

Per Kospo, dunque, la seconda parte di stagione dovrà necessariamente avere un sapore diverso. Il trasferimento al Mantova era stato pensato come un passaggio in avanti, ma fin qui si è rivelato un'occasione sfruttata soltanto in minima parte. La Fiorentina, dal canto suo, ha legato l'operazione a determinate condizioni per l'obbligo di riscatto. Prima ancora di guardare agli sviluppi contrattuali, però, per il bosniaco c'è una priorità: tornare a giocare.