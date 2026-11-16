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La Fiorentina si prepara ad accogliere il Cagliari allo stadio Artemio Franchi. La sfida, valida per la 14ª giornata di Serie A 2026/27, è in programma lunedì 7 dicembre alle ore 20:45. La società viola ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti, con una prima fase riservata ai possessori di InViola Premium Card e successivamente l'apertura della vendita libera.

Calendario e fasi di vendita

La prima fase scatteràe sarà riservata esclusivamente ai possessori di InViola Premium Card. Questa finestra di prelazione resterà attiva fino a mercoledì 25 novembre alle ore 9:59. Fanno eccezione i settori Tribuna Vip, Tribuna d'Onore e Poltronissima, oltre ai biglietti con servizio Hospitality, acquistabili fin da subito senza l'obbligo della tessera.

Dalle ore 10:00 di mercoledì 25 novembre partirà invece la vendita generale, aperta a tutti e senza necessità di possedere la InViola Premium Card. Sarà possibile acquistare i posti ancora disponibili fino alle ore 8:59 del giorno della partita.

Infine, lunedì 7 dicembre, dalle ore 9:00, entreranno in vigore le tariffe Match Day.

Prezzi dei biglietti

Disponibili anche i biglietti Hospitality

Per chi desidera vivere la partita con un servizio aggiuntivo, sono già acquistabili anche i biglietti con formula Hospitality. Le disponibilità riguardano i settori, oltre alla possibilità di assistere alla gara dal

L'appuntamento è dunque fissato per lunedì 7 dicembre alle 20:45 al Franchi, con la Fiorentina pronta a scendere in campo davanti al proprio pubblico nella sfida contro il Cagliari.