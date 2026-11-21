Buone notizie per la Fiorentina in vista della trasferta di Monza. Cher Ndour ha recuperato dal problema alla caviglia che lo aveva costretto a lasciare anticipatamente il ritiro dell'Under 21 all'inizio della sosta per le nazionali. Gli esami hanno escluso lesioni significative e il centrocampista ha alternato sedute personalizzate al progressivo ritorno in gruppo, completato già all'inizio della settimana appena trascorsa.

Come riporta La Repubblica, la sua presenza per la sfida di lunedì non è in dubbio. Ndour è pronto a riprendersi una maglia da titolare in mediana, proprio come accaduto contro la Juventus nell'ultima giornata. Resta da capire chi sarà il suo compagno di reparto, con Oulai attualmente favorito su Fagioli.

La sua importanza negli equilibri della squadra è testimoniata soprattutto dai numeri. Da quando Paolo Vanoli è tornato sulla panchina viola, Ndour ha disputato 799 degli 810 minuti disponibili, saltando soltanto gli ultimi undici minuti della partita contro il Como. Otto presenze da titolare praticamente senza interruzioni, confermate anche dopo il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

Un rendimento che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione la considerazione conquistata dal centrocampista. Lo stesso Vanoli lo aveva recentemente elogiato, sottolineandone la crescita: "Ndour gioca titolare perché se lo merita. È un giocatore che per la crescita che ha avuto attraverso il lavoro rappresenta un esempio per tutti".

Eppure, soltanto pochi mesi fa, la situazione era ben diversa. Arrivato ai margini delle rotazioni, il classe 2004 è diventato progressivamente un punto fermo della Fiorentina, tanto da essere considerato incedibile dalla dirigenza durante la scorsa estate. Fabio Paratici aveva infatti ribadito che tutti potevano partire, tranne Ndour.

Adesso, però, attorno al suo nome torna a muoversi il mercato. Secondo La Repubblica, il centrocampista piace molto a Luciano Spalletti, che ne apprezza le qualità tecniche da tempo, anche prima del suo approdo a Firenze. Un eventuale interesse della Juventus potrebbe riaccendere il discorso a gennaio, ma appare difficile che la Fiorentina decida di privarsi di una pedina così importante a stagione in corso. Più probabile che eventuali valutazioni vengano rimandate all'estate, quando il valore del giocatore potrebbe essere ulteriormente cresciuto.