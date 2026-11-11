Alessandro Ferrari indica il 2029/30 come obiettivo per il nuovo Franchi. La Nazione fa il punto sulla collaborazione tra Fiorentina e Comune.
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La Fiorentina e il Comune di Firenze sembrano aver trovato una maggiore sintonia sul futuro dello stadio Artemio Franchi, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche del completamento dei lavori. A fare il punto è La Nazione, che riporta le dichiarazioni del direttore generale viola Alessandro Ferrari, intervenuto al Social Football Summit di Torino. Per la prima volta il dirigente indica pubblicamente una data precisa per il ritorno della squadra nell'impianto completamente rinnovato.
L'obiettivo è giocare dalla stagione 2029/30 in uno stadio Franchi completamente rinnovato.
Ferrari ha poi spiegato lo stato della collaborazione con Palazzo Vecchio, ricordando la proposta presentata dalla società viola, che prevede una concessione di 60 anni a canone zero a fronte di un investimento complessivo di 300 milioni di euro, manutenzioni comprese.
La proposta di collaborazione che abbiamo presentato al Comune di Firenze ha ricevuto un primo parere positivo nell'ambito della Conferenza dei Servizi. Stiamo lavorando insieme all'amministrazione comunale per definire i dettagli del completamento dei lavori.
Il percorso dovrà proseguire attraverso un bando pubblico, al quale la Fiorentina auspica di partecipare attivamente. L'obiettivo della società è trasformare il Franchi in una struttura moderna, capace di diventare un punto di riferimento anche al di fuori delle partite, una vera e propria casa per i tifosi viola
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