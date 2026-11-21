La Fiorentina si affida sempre più a Franco Mastantuono. Il talento argentino è rientrato dalla sosta per le nazionali con il morale alto, grazie alla doppietta realizzata in appena 45 minuti nell'amichevole tra Argentina e Costa Rica. Un'altra conferma del momento positivo vissuto dal classe 2007, arrivato in estate in prestito dal Real Madrid.

Come sottolinea Tuttosport, il bilancio stagionale del fantasista è già di sette reti complessive: quattro in undici presenze in Serie A con la maglia viola, nelle quali è sempre partito titolare, e tre in quattro apparizioni con la Seleccion, per un totale di 135 minuti giocati. Numeri importanti per un ragazzo di appena 19 anni, che però non sembra intenzionato ad accontentarsi: "Sto bene e sto crescendo, però sento che posso migliorare ogni giorno e questo mi riempie di entusiasmo".

A elogiarlo pubblicamente è stato anche Paolo Vanoli, che in una lettera aperta pubblicata da Cronache di Spogliatoio ha raccontato il proprio apprezzamento per il giovane argentino: "Godiamocelo, facciamolo crescere ma godiamocelo, è una fortuna lavorare con un talento così". Il tecnico viola ha sottolineato la passione di Mastantuono per il calcio, indicando anche un aspetto sul quale dovrà continuare a lavorare: capire quando puntare l'avversario e quando, invece, giocare per la squadra. "Meglio così: a questi giovani dico che devono osare".

Parole che testimoniano la fiducia riposta nel giocatore, chiamato adesso a fare la differenza nella rincorsa della Fiorentina in campionato. Sul futuro, intanto, resta aperta la possibilità di una permanenza a Firenze anche oltre questa stagione. Secondo il quotidiano, un eventuale ritorno di Nico Paz al Real Madrid, attraverso la clausola di recompra da 80 milioni di euro, potrebbe aumentare la concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos e riaprire il discorso sul prestito di Mastantuono. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di ipotesi.

La priorità è il presente: la Fiorentina ha bisogno del suo talento per risalire la classifica.