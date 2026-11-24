L'agente Dino Zampacorta commenta la crisi viola: da Grosso a Paratici, passando per il mercato estivo e le prospettive salvezza.
Fiorentina, il dollaro non può bastare a colmare un vuoto di gestione così evidente
L'esonero di Fabio Grosso non sarebbe stato soltanto una questione di risultati. Ne è convinto Dino Zampacorta, agente intervenuto ai microfoni di SportItalia, che ha commentato anche il retroscena legato al confronto tra l'allenatore e Fabio Paratici. "Grosso conosce bene il calcio, non è certo uno sprovveduto. Se ha rivolto quelle parole a Paratici: «Per favore esonerami» evidentemente aveva capito che qualcosa non funzionava", ha spiegato.
Nemmeno Padre Pio potrebbe risolvere il problema
La Fiorentina ha investito 150 milioni per portare a Firenze calciatori di valore, ma il problema è che non sembrano riuscire a convivere in campo. In una situazione del genere non basterebbe neanche Padre Pio in panchina per trovare una soluzione.
La salvezza arriverà, ma non per merito della Fiorentina
Alla fine la Fiorentina riuscirà a salvarsi, soprattutto perché quest'anno ci sono diverse squadre meno attrezzate che si giocheranno la permanenza in Serie A. Ma Commisso non ha messo sul piatto tutti quei soldi per ritrovarsi a lottare per non retrocedere.
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