La Fiorentina ritrova Cher Ndour in vista della trasferta di Monza. Il centrocampista aveva lasciato anticipatamente il ritiro dell'Under 21 per un problema alla caviglia, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni significative. Lo stop è stato soprattutto precauzionale e il giocatore ha completato il proprio percorso di recupero tornando stabilmente in gruppo nel corso della settimana.

La sua presenza per lunedì sera non è quindi in dubbio e Vanoli potrà contare nuovamente su una pedina fondamentale per gli equilibri della mediana. Diversa la situazione di Atta e Njie, sulle cui condizioni il tecnico viola farà chiarezza nella conferenza stampa di oggi, fissata alle 15.30.

L'allenatore presenterà la sfida contro il Monza e farà il punto anche sugli effetti della sosta per le nazionali, in un momento delicato per una Fiorentina chiamata a dare continuità ai risultati e a risalire la classifica. lo scrive La Repubblica.