Ivan Juric, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, tornando anche sul successo ottenuto contro la Fiorentina. Il tecnico ha analizzato l'andamento della gara, soffermandosi sulla crescita della squadra dopo un avvio non particolarmente convincente e sulla gestione del vantaggio nella fase finale.

Dalla panchina riesci ad avere una visione tattica migliore della partita. Inizialmente non mi era sembrato un confronto particolarmente positivo, perché non stavamo aggredendo gli avversari con l'intensità che volevo. A partire dal 25' abbiamo iniziato a recuperare più palloni, ad attaccare con maggiore continuità e ad assumerci qualche rischio in più. Da quel momento abbiamo preso il controllo della gara. Nell'ultima parte del primo tempo e nei primi quindici minuti della ripresa abbiamo messo in pratica ciò che chiedevo alla squadra: abbiamo trovato il gol, costruito altre opportunità con Brindelli e Pessina e imposto il nostro gioco. È vero, abbiamo lasciato qualche spazio alle ripartenze avversarie, ma era un rischio che volevo correre. Successivamente ci siamo abbassati per amministrare il risultato.