Il commento di Gigi Cagni sul ritiro della Fiorentina e lo sfogo di Paolo Vanoli
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
L'ex calciatore ed allenatore, Gigi Cagni, è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Ritiro? Se è punitivo e basta non ha senso, ma non credo sia così perché ormai non lo fa più nessuno. Deve essere una cosa condivisa, ci deve essere un legame tra società, allenatore e giocatori. Tutti devono capire la situazione e accettarla, altrimenti non ha senso. Il problema grosso sono i giocatori che non hanno personalità, ogni giorno devono guadarsi il campo.
Vanoli e l'umiltà
La colpa è sempre tua, vincono tutti e perdi solo tu. Se fai uno sfogo di questo tipo devi avere la situazione in mano, perché altrimenti è sbagliato. Prima era più facile costruire il gruppo, oggi ci sono troppe distrazioni.
La fase difensiva
Basta prendere gol, devono pensare solo a quello. Non vuol dire mettersi davanti alla porta, vuol dire che la squadra deve essere più organizzata nella fase difensiva. Non devono preoccuparsi di pareggiare. Adesso Vanoli pensa alla critica, ma deve pensare al risultato. Il primo difensore è il centravanti, non devi marcare ma muoversi in un certo modo.
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