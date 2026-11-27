Andrea Marinozzi, telecronista di DAZN, è intervenuto durante L'ascia raddoppia, programma in onda dagli studi di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi anche sulla situazione della Fiorentina e, in particolare, sulla comunicazione di Paolo Vanoli. Il giornalista ha sottolineato quanto sia importante, per un allenatore, proteggere il proprio gruppo anche attraverso le dichiarazioni pubbliche, prendendo come esempio alcuni colleghi del panorama internazionale.

Nel calcio una comunicazione efficace è fondamentale. Fabregas, parlando delle pressioni a cui sono sottoposti oggi i calciatori, ha spiegato che sono aumentate anche a causa dei social network. Il suo obiettivo è trasmettere serenità alla squadra e, proprio per questo, la comunicazione verso l'esterno deve proteggere lo spogliatoio. Se un allenatore dice pubblicamente che i suoi giocatori hanno fatto male, anche i tifosi saranno più portati a criticarli e offenderli. Chivu, ad esempio, è uno che difende sempre i propri calciatori. Perché allenatori come Luis Enrique e Guardiola, quando vengono battuti, tendono a esaltare i meriti degli avversari? Anche Fabregas ha parlato dell'Udinese come di una squadra che potrebbe giocare in Premier League e ha definito Alvini un genio del calcio. Questo non significa che fosse soddisfatto della prestazione dei suoi, ma semplicemente che all'esterno ha scelto di trasmettere un messaggio differente. Poi, lontano dalle telecamere, avrà sicuramente espresso le proprie insoddisfazioni. Se quando parli sbatti i pugni sul tavolo, magari conquisti i tifosi, ma rischi di perdere i calciatori, che sono poi quelli che vanno in campo. Da questo punto di vista, Vanoli mi ha offerto uno spunto: la frase sull'umiltà è stata la meno umile di sempre. In questo modo si crea una distanza che non porta alcun beneficio e che non va bene.