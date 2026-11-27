Antonio Di Natale ripercorre al Messaggero Veneto l'estate del 2004, quella che vide il talento napoletano ad un passo dal vestire viola ma che, alla fine, lo portò all'Udinese dopo la retrocessione dell'Empoli. Ecco il racconto dell'ex attaccante bianconero:

L'Empoli era retrocesso, era l'estate del 2004 e io ero da tempo in parola con la Fiorentina, che però la tirò troppo per le lunghe. Mancavano poche ore alla chiusura del calciomercato quando arrivò la proposta dell'Udinese. Andai a Milano di persona e incontrai sia il patron Pozzo che Pier Paolo Marino. Quando incontrai il presidente capii subito che mi trovavo di fronte a un tifoso e negli anni ho conosciuto una persona per bene che teneva molto ai propri giocatori.