Non soltanto la coppia Jimenez-Mastantuono. La Fiorentina di Paolo Vanoli può sviluppare soluzioni differenti anche sull'altra corsia, dove il rapporto tra Joao Mario e Alieu Njie presenta caratteristiche particolari. A evidenziarlo è La Nazione, che analizza le possibili combinazioni a disposizione dell'allenatore viola.

Lo svedese è un esterno offensivo che predilige le accelerazioni, gli attacchi alla profondità e le situazioni di uno contro uno. Il portoghese può rappresentare il supporto ideale per accompagnarne le iniziative, sovrapponendosi quando Njie decide di accentrarsi oppure mantenendo una posizione più prudente per garantire equilibrio. Non sempre, infatti, il terzino deve arrivare fino al fondo: in alcune circostanze può risultare più utile restare alle spalle del compagno, offrendo una soluzione di scarico e preparando la squadra a un'eventuale perdita del pallone.

Un discorso differente riguarda invece la concorrenza sulla fascia sinistra tra Viery e Victor Valdepenas. Il primo, difensore centrale adattato sulla corsia, può garantire una gestione più prudente e una maggiore protezione della linea arretrata. Il secondo, terzino mancino dotato di fisicità, tecnica e velocità, offre invece una soluzione più offensiva, con una maggiore predisposizione alla spinta e alla ricerca della profondità.

Due interpretazioni differenti che permettono a Vanoli di modificare anche la struttura difensiva della squadra in base alle caratteristiche dell'avversario e alle esigenze della partita.