Il futuro di David De Gea potrebbe essere lontano da Firenze, ma non nell'immediato. Il portiere spagnolo sarebbe infatti finito nel mirino di due club della Liga, Real Sociedad e Villarreal, che starebbero valutando la possibilità di portarlo in Spagna nella prossima estate. A riportarlo è La Nazione, secondo cui anche la Fiorentina starebbe prendendo in considerazione possibili alternative per il futuro della propria porta.

Una situazione da monitorare nonostante il contratto del portiere con il club viola sia valido fino al 2028. A incidere sulle valutazioni della società ci sarebbe anche l'aspetto economico: De Gea percepisce infatti un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Sul fronte spagnolo, la Real Sociedad deve fare i conti con la situazione contrattuale di Alex Remiro, attualmente legato al club fino al 2027. Il Villarreal, invece, sarebbe alla ricerca di maggiori garanzie tra i pali dopo un avvio di stagione complicato per Luiz Júnior e Péter Gulácsi.

L'eventuale separazione, dunque, non sarebbe imminente, ma potrebbe diventare un tema concreto in vista della prossima estate. Per De Gea si profila la possibilità di un ritorno in Spagna, mentre la Fiorentina potrebbe essere chiamata a valutare un nuovo scenario per la propria porta.