Con il rientro di Atta, Vanoli può valutare il 4-2-3-1: il francese alle spalle della punta insidia Goncalves.
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Il ritorno di Arthur Atta potrebbe portare anche a nuove gerarchie nella zona offensiva della Fiorentina. Il centrocampista francese, ormai vicino al recupero dopo quasi due mesi di stop, rappresenta un'opzione in più per Paolo Vanoli, che durante la sua assenza ha alternato diversi sistemi di gioco. Tra le possibilità c'è anche quella di utilizzarlo sulla trequarti, con conseguenze sulla concorrenza interna.
Come sottolinea La Nazione, nel 4-2-3-1 Atta potrebbe essere schierato alle spalle della prima punta, posizione già occupata a Venezia durante la prima vittoria stagionale. Una soluzione che aprirebbe un ballottaggio con Gonçalves, chiamato eventualmente a contendersi il posto con il francese.
Al momento resta difficile immaginare una Fiorentina capace di sostenere contemporaneamente tutti i propri giocatori offensivi, soprattutto considerando le difficoltà difensive emerse in questa prima parte di stagione. Vanoli dovrà quindi trovare il giusto compromesso tra qualità individuale ed equilibrio collettivo. Il rientro di Atta potrebbe diventare un passaggio importante anche in questa direzione.
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