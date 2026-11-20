Gianfranco Monti, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina in vista del rientro dalla sosta. Dal bisogno di stabilità mentale al centrocampo, fino al ballottaggio tra Oulai e Fagioli e al giudizio su Mastantuono.

Stabilità mentale e mentalità vincente

Stiamo imboccando la strada giusta. Iniziamo a vedere del gioco, la formazione è bene o male sempre la stessa, senza il bisogno di stravolgere tutto ogni partita. Sono molto fiducioso per questo rientro dalla sosta. Alla Fiorentina manca stabilità mentale. Se Vanoli riuscisse a innescare una mentalità vincente, allora te la puoi giocare con tutti. Se la squadra si mette in testa di avere le qualità per arrivare in alto, ci possiamo divertire.

Mercato: un centrocampista e forse un terzino sinistro

A questa squadra manca sicuramente un centrocampista, anche semplicemente dal punto di vista numerico. Secondo me accadrà qualcosa anche per il ruolo di terzino sinistro. a Paratici mi piacerebbe tanto chiedergli quali sono le intenzioni della Fiorentina. Sono curioso di sapere che squadra sarà e, proprio per questo, quest’anno mi basterebbe arrivare nono o decimo, così da poter mettere le basi per la prossima stagione. Sono tutti calciatori giovani che stanno ingranando adesso. Di altri dobbiamo ancora capire se hanno voglia di ingranare o no, come Fagioli.

Oulai o Fagioli

A me Fagioli piace come giocatore, punto. Ma vorrei che avesse più continuità: ha troppi alti e bassi nel corso della stagione. In questo momento Oulai merita di giocare. Ripeto, in questo momento l’ivoriano merita di giocare e Fagioli deve essere bravo ad accettare la cosa. Oulai ha qualcosa in più, ma Fagioli può dare il suo contributo dalla panchina. Tra i due non riesco a sceglierne uno, ma se devo valutare in base al rendimento attuale dico Oulai, anche se Fagioli mi piace tantissimo.

Mastantuono

In estate ero molto contento del suo arrivo, ma valorizzare i giocatori per le altre squadre non è una mentalità che condivido molto. Ancora deve farci vedere molto, ma sta facendo bene e migliora di settimana in settimana. È un calciatore che ha bisogno di un allenatore come Vanoli, che lo coccoli ma lo scuota quando serve. Per me a Firenze non abbiamo visto ancora nulla di Mastantuono.