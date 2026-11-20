Matteo Moretto, esperto di mercato, è intervenuto sul proprio canale YouTube per fare chiarezza sul futuro di Franco Mastantuono e sulla possibilità che il giovane argentino possa proseguire la propria esperienza alla Fiorentina anche nella prossima stagione.

Il Real Madrid deciderà più avanti

Il futuro di Mastantuono resta in bilico

Nonostante le recenti parole di Vanoli, che si è augurato di poter continuare a lavorare con il giocatore, al momento non risultano esserci contatti tra Fiorentina e Real Madrid per discutere del suo futuro. Secondo Moretto, i Blancos non hanno ancora avviato alcun confronto con il club viola: la questione verrà affrontata soltanto nei prossimi mesi, probabilmente tra marzo e aprile, quando la società spagnola farà le proprie valutazioni.La scelta di trasferirsi a Firenze per trovare maggiore spazio e continuità si sta rivelando positiva. L'argentino sta riuscendo a mettersi in mostra, mostrando le proprie qualità e dando risposte convincenti anche nelle sfide contro avversari di alto livello.

Tuttavia, immaginare già oggi una sua permanenza in viola anche nella prossima stagione sarebbe prematuro. Il Real Madrid continua a puntare sul giocatore e dovrà valutare attentamente la sua situazione insieme a quella degli altri elementi della rosa. Al momento, dunque, non è stata presa alcuna decisione definitiva sul futuro di Mastantuono.