Moretto fa il punto sul futuro di Mastantuono: il Real Madrid non ha ancora deciso se lasciarlo alla Fiorentina anche nella prossima stagione.
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Matteo Moretto, esperto di mercato, è intervenuto sul proprio canale YouTube per fare chiarezza sul futuro di Franco Mastantuono e sulla possibilità che il giovane argentino possa proseguire la propria esperienza alla Fiorentina anche nella prossima stagione.
Il Real Madrid deciderà più avantiNonostante le recenti parole di Vanoli, che si è augurato di poter continuare a lavorare con il giocatore, al momento non risultano esserci contatti tra Fiorentina e Real Madrid per discutere del suo futuro. Secondo Moretto, i Blancos non hanno ancora avviato alcun confronto con il club viola: la questione verrà affrontata soltanto nei prossimi mesi, probabilmente tra marzo e aprile, quando la società spagnola farà le proprie valutazioni.
Il futuro di Mastantuono resta in bilicoLa scelta di trasferirsi a Firenze per trovare maggiore spazio e continuità si sta rivelando positiva. L'argentino sta riuscendo a mettersi in mostra, mostrando le proprie qualità e dando risposte convincenti anche nelle sfide contro avversari di alto livello.
Tuttavia, immaginare già oggi una sua permanenza in viola anche nella prossima stagione sarebbe prematuro. Il Real Madrid continua a puntare sul giocatore e dovrà valutare attentamente la sua situazione insieme a quella degli altri elementi della rosa. Al momento, dunque, non è stata presa alcuna decisione definitiva sul futuro di Mastantuono.
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