La Fiorentina vuole ripartire da quanto costruito nelle ultime tre giornate. Cinque punti conquistati, frutto della vittoria per 4-2 sul campo del Sassuolo e dei pareggi interni contro Atalanta e Juventus. Un bottino che ha restituito qualche certezza alla squadra di Paolo Vanoli, attesa lunedì sera dalla trasferta di Monza, primo di quattro scontri diretti in programma fino a metà dicembre.

Come riporta TuttoSport, l'obiettivo dell'allenatore viola è soprattutto quello di trovare finalmente solidità difensiva. La Fiorentina non è ancora riuscita a chiudere una partita di campionato senza subire gol e proprio su questo aspetto si è concentrato il lavoro durante la sosta per le nazionali. A confermarlo era stato anche Joao Mario spiegando come gli allenamenti delle ultime settimane fossero stati dedicati soprattutto alla fase difensiva.

In vista della partita contro il Monza, arrivano inoltre indicazioni sulle condizioni di alcuni giocatori. Luca Ranieri punta a tornare titolare dopo un lungo stop: il difensore, come raccontato dallo stesso quotidiano, è pronto a rimettersi a disposizione dal primo minuto. Rimane invece in forte dubbio Atta, la cui presenza resta da valutare.

La Fiorentina cerca dunque conferme dopo i segnali positivi mostrati prima della sosta. A Monza servirà dare continuità ai risultati, ma soprattutto compiere un passo avanti nella tenuta difensiva.