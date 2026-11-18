Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha analizzato il momento della Fiorentina in vista della trasferta contro il Monza di lunedì prossimo. Il giornalista si aspetta una reazione dopo la prestazione di Genova, sottolineando l'importanza delle prossime due sfide contro Monza e Udinese:

"Spero che la Fiorentina, sulla scorta di quanto è successo a Genova, a Monza faccia il contrario di quello che ha fatto a Marassi. Se la prestazione fosse analoga a quella di Genova, cadrebbero tutti i progressi fatti finora. Dopo la partenza falsa, la Fiorentina qualche spiraglio lo aveva dato. Monza e Udinese giocheranno col coltello tra i denti e sono partite che andranno affrontate in maniera molto seria".

Oulai convince, Fagioli continua a deludere

Bocci si è poi soffermato sulle prestazioni dei singoli, evidenziando il momento positivo di Oulai e le difficoltà attraversate da Fagioli. Secondo il giornalista, il centrocampista ivoriano potrebbe garantire quell'equilibrio necessario per liberare Gonçalves sulla trequarti:

"Io non ho visto la partita della Costa d'Avorio, ma Oulai nelle ultime partite della Fiorentina mi sembra che stia facendo ottime prestazioni, a differenza di Fagioli, che sta continuando la sua regressione e dimostra di non essere in un periodo positivo. Inoltre, Oulai mi sembra che possa dare quell'equilibrio necessario per far giocare Gonçalves sulla trequarti. In una squadra a cui manca tantissimo la personalità, un giocatore come Gonçalves può essere un leader in campo, perché sicuramente sa gestire meglio i momenti di difficoltà rispetto ad altri".

Fagioli, un problema anche mentale?

Per la trasferta di Monza, Bocci si aspetta la conferma del sistema di gioco visto contro la Juventus, con Ndour e Oulai a comporre la coppia in mezzo al campo:

"Io penso che contro il Monza verrà utilizzato lo stesso modulo visto contro la Juve. Quindi credo che il centrocampo Ndour-Oulai sia quello da portare avanti fino a gennaio, quando molto probabilmente verrà preso quel centrocampista fisico e di rottura di cui la squadra ha bisogno. L'anno scorso Fagioli e Parisi sono stati i migliori giocatori della stagione. È chiaro che il salto di qualità non lo ha fatto, ma ci sono stati momenti in cui ha giocato da grande calciatore, come nella partita contro il Venezia. Io penso che il suo sia un problema di testa. Non so se sia turbato dalla concorrenza con Oulai o dal ritorno ciclico delle notizie sul suo caso scommesse, ma da quando è tornato dalla Nazionale la prima volta si è spento. Anche in questa sosta si è visto: Mancini lo ha tolto dopo 45 minuti contro il Belgio".