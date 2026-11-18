Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Benedetto Ferrara ha analizzato il momento della Fiorentina in vista della trasferta di lunedì contro il Monza. Il giornalista si è soffermato soprattutto sulla mancanza di personalità della squadra e sulle difficoltà nel trovare una propria identità.

"Il fatto che Vanoli sia un leader per Brescianini è una bella notizia. Il problema sono i risultati che non arrivano. I leader devono dare l'esempio con i fatti. Questa ancora non è una squadra, vediamo se al rientro dalla sosta questi giocatori avranno acquisito maggiore consapevolezza. La Fiorentina dovrebbe essere più convinta della propria forza e meno timida: sotto questo punto di vista deve crescere molto".

Serve personalità

Ferrara ha poi riconosciuto segnali positivi nel reparto offensivo, soffermandosi invece sulle difficoltà del centrocampo:

"Davanti i gol li stai ritrovando perché hai dei buoni interpreti tra Mastantuono, Njie e Pellegrino. In mezzo al campo vorrei vedere Oulai, anche perché Fagioli adesso è in netta difficoltà. Secondo me ha troppa timidezza per dominare in mezzo al campo, mentre Oulai ha una grande esuberanza, un po' come Jimenez a modo suo. Questa squadra deve cominciare a capire cosa vuole essere e cosa non può essere. L'impressione è che anche Vanoli abbia messo un po' di confusione in testa a questa squadra. Adesso arrivano partite più abbordabili e devi assolutamente fare punti".