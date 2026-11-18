Il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, è stato intervistato da Il Pentasport di Radio Bruno. Tantissimi i temi trattati, partendo dal suo arrivo a Firenze fino a parlare di... Qui una prima parte delle sue parole:

però adesso stiamo risalendo e ci sono dei bei segnali.

però adesso stiamo risalendo e ci sono dei bei segnali.

come si era messa la stagione riuscire a portarla fino in fondo non è stato facile. A

come si era messa la stagione riuscire a portarla fino in fondo non è stato facile. A

c'era da portare a termine, l'anno scorso, il discorso salvezza e ci siamo riusciti, perché per

c'era da portare a termine, l'anno scorso, il discorso salvezza e ci siamo riusciti, perché per

con gran voglia questo progetto perché comunque è stata fin da subito una sfida entusiasmante :

con gran voglia questo progetto perché comunque è stata fin da subito una sfida entusiasmante :

Da quando sono arrivato ho vissuto molte emozioni. Come ho sempre detto, ho accettato

Da quando sono arrivato ho vissuto molte emozioni. Come ho sempre detto, ho accettato

i mezzi che ci sono adesso, ti studiano e quindi in partita trovi sempre delle difficoltà.

i mezzi che ci sono adesso, ti studiano e quindi in partita trovi sempre delle difficoltà.

che al giorno d'oggi ogni partita non è scontata: devi mettere in campo quello che hai

che al giorno d'oggi ogni partita non è scontata: devi mettere in campo quello che hai

volta quelle che sono le nostre qualità, con un grandissimo atteggiamento. Abbiamo visto

volta quelle che sono le nostre qualità, con un grandissimo atteggiamento. Abbiamo visto

sfortuna. Penso che se uno è un lavoratore, se uno è testardo allora poi la fortuna,

sfortuna. Penso che se uno è un lavoratore, se uno è testardo allora poi la fortuna,

che è per la Fiorentina, per quello che comunque è stato nel corso degli anni, sarebbe stato molto

diciamo che è qualcosa che ogni bambino sogna. C on la Juve, per la partita che è per la Fiorentina, per quello che comunque è stato nel corso degli anni, sarebbe stato molto bello e gratificante.

diciamo che è qualcosa che ogni bambino sogna. C on la Juve, per la partita che è per la Fiorentina, per quello che comunque è stato nel corso degli anni, sarebbe stato molto bello e gratificante.

che per me la cosa più importante era comunque fare bene alla Fiorentina e restarci.

che per me la cosa più importante era comunque fare bene alla Fiorentina e restarci.

Poi ci sono tante dinamiche che magari nemmeno io conosco, però ho sempre ribadito

Poi ci sono tante dinamiche che magari nemmeno io conosco, però ho sempre ribadito

da quando ho accettato questa sfida, ho sempre voluto mantenermi qui e giocarmi tutte le mie

da quando ho accettato questa sfida, ho sempre voluto mantenermi qui e giocarmi tutte le mie

Partendo dall'ultimo, mister Vanoli è comunque

sempre molto attento a cercare di farti migliorare sul dettaglio. Poi nelle ultime

esperienze ho avuto Di Francesco, che penso che sia stato uno di quelli che ha creduto di più in me, e sono

stato felicissimo di essere stato allenato da lui, merita molto per la persona e

l'allenatore che è. Poi ho avuto anche Gasperini, che abbiamo visto tutti comunque negli

ultimi anni cosa sta facendo.

Secondo me lui ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni,

anche se sono comunque 20-30 anni che fa questo tipo di gioco. È sempre molto attuale,

molto moderno e tante volte in campo mi trovo delle situazioni dove lui magari in passato me ne

parlava quando ero all'Atalanta ed effettivamente te ne ricordi. Quello che dice