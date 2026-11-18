Le parole del centrocampista viola, Marco Brescianini, sul momento e il percorso alla Fiorentina
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, è stato intervistato da Il Pentasport di Radio Bruno. Tantissimi i temi trattati, partendo dal suo arrivo a Firenze fino a parlare di... Qui una prima parte delle sue parole:
Un bilancio a quasi un anno dall'arrivo
Da quando sono arrivato ho vissuto molte emozioni. Come ho sempre detto, ho accettato con gran voglia questo progetto perché comunque è stata fin da subito una sfida entusiasmante: c'era da portare a termine, l'anno scorso, il discorso salvezza e ci siamo riusciti, perché per come si era messa la stagione riuscire a portarla fino in fondo non è stato facile. Abbiamo tutti dei grandi meriti. Quest'anno abbiamo iniziato un po' così così, però adesso stiamo risalendo e ci sono dei bei segnali.
Sguardo al futuro
Beh forse tutta la squadra ha capito un po' il momento, che comunque bisogna valutare, anche perché non basta il nome, la storia, bisogna mettere in campo ogni volta quelle che sono le nostre qualità, con un grandissimo atteggiamento. Abbiamo visto che al giorno d'oggi ogni partita non è scontata: devi mettere in campo quello che hai preparato durante la settimana per mettere in difficoltà gli avversari perché anche loro, con i mezzi che ci sono adesso, ti studiano e quindi in partita trovi sempre delle difficoltà.
Fortuna e sfortuna
Io non credo molto nella sfortuna. Penso che se uno è un lavoratore, se uno è testardo allora poi la fortuna, secondo me, te la crei e si porta dalla tua parte. Quando uno cerca di fare il massimo e mette tutte le energie e il focus su quello che vuole fare poi riesce a raggiungere l'obiettivo.
Occasione da gol contro la Juve
Sì, possono cambiare molto perché anche a livello di impatto di squadra qualcosa ti danno. Il gol all'ultimo minuto, anche per i tifosi, per l'ambiente, quello sicuramente, diciamo che è qualcosa che ogni bambino sogna. Con la Juve, per la partita che è per la Fiorentina, per quello che comunque è stato nel corso degli anni, sarebbe stato molto bello e gratificante.
Se ha mai pensato di andarsene in estate
No, io da quando ho accettato questa sfida, ho sempre voluto mantenermi qui e giocarmi tutte le mie carte qui. Poi ci sono tante dinamiche che magari nemmeno io conosco, però ho sempre ribadito che per me la cosa più importante era comunque fare bene alla Fiorentina e restarci.
I suoi allenatori
Partendo dall'ultimo, mister Vanoli è comunque sempre molto attento a cercare di farti migliorare sul dettaglio. Poi nelle ultime esperienze ho avuto Di Francesco, che penso che sia stato uno di quelli che ha creduto di più in me, e sono stato felicissimo di essere stato allenato da lui, merita molto per la persona e l'allenatore che è. Poi ho avuto anche Gasperini, che abbiamo visto tutti comunque negli ultimi anni cosa sta facendo. Secondo me lui ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni, anche se sono comunque 20-30 anni che fa questo tipo di gioco. È sempre molto attuale, molto moderno e tante volte in campo mi trovo delle situazioni dove lui magari in passato me ne parlava quando ero all'Atalanta ed effettivamente te ne ricordi. Quello che dice poi succede.
Il compagno più forte
Al Frosinone ho avuto Soulé, che secondo me è un grandissimo talento. All'Atalanta Lookman è stato uno degli artefici anche della vittoria dell'Europa League, però comunque già si vedeva che aveva qualcosa del campione e poi comunque ho avuto tantissimi compagni. Qui adesso stiamo vedendo tutte le qualità anche di Franco (Mastantuno, ndr), che è un giocatore molto simile anche a Soulé. Speriamo di avere compagni molto forti, perché è più facile giocare con loro.
Mastantuono
Sicuramente lo festeggeremo, perché segnare una doppietta con la nazionale argentina è sempre un motivo d'orgoglio e speriamo che si ripeta anche qui con noi.
Se manca leadership
È un discorso che ho sentito spesso già anche prima che arrivassi io. Dicevano che comunque negli ultimi anni una figura importante è mancata. Io ti posso dire che tutti noi, penso, ci stiamo mettendo a disposizione, sia i più grandi che i più giovani, ad ascoltare. Siamo tutti dalla parte del mister che forse è lui il nostro vero leader perché noi lo seguiamo ciecamente in quello che dice. Quindi diciamo che è una situazione un po' vera, un po' no, perché comunque io vedo che ognuno in campo mette la propria personalità, il proprio carisma. Poi se tu mi chiedi, se c'è uno che fa il discorso prepartita, quello è sempre, secondo me, il mister, che riesce ad essere la persona un po' più lucida, ad analizzare bene le situazioni. Non sempre i leader sono carismatici e quindi magari abbiamo anche altri leader più silenziosi che con l'esempio hanno questa figura importante.
Se manca equilibrio
Sicuramente è un problema di squadra. Noi dobbiamo attaccare un reparto singolo, perché sappiamo che al giorno d'oggi gli attaccanti sono i primi difensori e viceversa. Quindi è una questione di mentalità, di conoscenza, di lucidità durante la partita. Ci stiamo lavorando, perché sappiamo che è qualcosa che comunque ci sta penalizzando. Però tutti assieme adesso stiamo lavorando anche per ricompattarci subito: dobbiamo stare stretti, per evitare questi spazi tra linee che poi ci possono fare male.
Sull'obiettivo
Ognuno di noi ha il suo pensiero. È normale che a livello di squadra tutti noi vorremmo essere là davanti, però sappiamo anche che è un anno di ricostruzione, quindi non sempre tutte le cose vanno come vorremmo. Obiettivi ci sono, adesso sono a breve termine, perché veramente ogni partita per noi diventa fondamentale. Poi vedremo in primavera dove saremo e forse lì si possono intravedere di più gli obiettivi reali.
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