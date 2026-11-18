Durante il Pentasport di Radio Bruno, l'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sui problemi difensivi, sulle scelte di formazione e sull'utilizzo degli attaccanti.

"Sulla carta la Fiorentina dovrebbe fare punti nelle prossime partite, ma le insidie sono dietro l'angolo e le gare non sono mai semplici. Queste squadre hanno più punti di te, quindi l'obbligo di fare risultato è tuo. La Fiorentina non dà neanche grandi certezze, perciò queste partite vanno affrontate con concentrazione.

Contro la Juve è arrivato un pareggio. È vero che ci sono stati degli errori, ma pareggiare contro la Juventus non è scontato. Il risultato ha sicuramente dato morale. Il problema può essere il rientro dalla sosta, che è sempre una grande incognita.

Va assolutamente corretta la compattezza difensiva. Se prendi due gol a partita diventa complicato, anche perché non mi sembra che questa squadra ne faccia quattro a gara. Però è riduttivo parlare soltanto di difesa. È un reparto che viene poco protetto dal centrocampo ed è normale che poi i difensori vadano in difficoltà.

Sento dire che questa squadra dovrebbe giocare in maniera più offensiva, ma il calcio non è il basket e non puoi cambiare i giocatori a seconda che tu stia attaccando o difendendo. Per dare protezione alla difesa servirebbero due giocatori come Gattuso.

Ci vuole equilibrio, ma soprattutto bisogna scegliere i due difensori centrali titolari. Al netto degli infortuni, dopo dodici giornate devi avere una coppia di riferimento. Posso capire le rotazioni quando giochi ogni tre giorni, ma con una partita a settimana mi aspetto una coppia centrale fissa, anche per creare intesa fra i due difensori".

Sui giocatori in difficoltà

Sull'attacco

"Qualsiasi giocatore che fa parte della rosa viola è un patrimonio e per questo va anche protetto. Ma in una situazione di classifica come questae bisogna fare delle scelte. L'allenatore non deve guardare in faccia nessuno, anche perché, se i risultati non arrivano, quello che va a casa è lui"."Beto e Pellegrino sono due giocatori completamente diversi. Beto, a mio modesto parere,. È un diesel, ha bisogno di tempo per entrare in partita. Non è un giocatore brevilineo che può cambiarti la gara con una giocata".