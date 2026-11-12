Sono sei i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali in questa pausa per gli impegni internazionali, tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli. Un calendario distribuito tra diverse latitudini, mentre al Viola Park Paolo Vanoli è pronto a riprendere il lavoro in vista della ripresa del campionato. Non farà parte della spedizione azzurra, invece, Cher Ndour. Il centrocampista classe 2004 ha lasciato il ritiro dell’Under 21 di Silvio Baldini a causa di un piccolo problema alla caviglia. Una precauzione da parte dello staff tecnico, che ha preferito non correre rischi e restituire il giocatore alla Fiorentina. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma al momento non dovrebbe essere in dubbio per la gara contro il Monza.

Tutti gli impegni dei viola

Il programma delle nazionali comincia già oggi. Tra i protagonisti c’è Nicolò Fagioli, confermato dal ct Roberto Mancini per i due appuntamenti di Nations League contro la Francia, in programma questa sera alle 20.45, e il Belgio, atteso il 15 novembre. Per il regista viola non si prospetta necessariamente una maglia da titolare nella prima sfida, ma la convocazione rappresenta comunque un segnale importante.

Spazio anche agli impegni africani, con Beto e Oulai attesi dalle rispettive selezioni per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’attaccante della Guinea Bissau affronterà il Madagascar, mentre il centrocampista ivoriano sarà impegnato contro il Gambia. Da sabato toccherà agli altri nazionali viola. La Svezia di Njie, alla prima convocazione con la selezione maggiore e già elogiato dal ct Potter in conferenza stampa, sfiderà la Bosnia. Impegno contro la Polonia per la Romania di Dragusin, mentre Mastantuono sarà protagonista con l’Argentina nell’amichevole contro l’Uruguay, in programma nella notte tra il 13 e il 14.

Mentre i nazionali saranno lontani da Firenze, al Viola Park è tutto pronto per riprendere gli allenamenti. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Vanoli in seguito al pareggio contro la Juventus, la squadra tornerà oggi sul campo del centro sportivo per cominciare la preparazione in vista della ripresa del campionato. Il tecnico ha programmato un lavoro particolarmente intenso, con doppie sedute previste sia oggi che venerdì. L’obiettivo è sfruttare la pausa per recuperare energie e lavorare sui meccanismi tattici, cercando di arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo appuntamento contro il Monza. Lo scrive Repubblica.