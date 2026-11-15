Mohamed Salah riscrive la storia dell’Egitto. La doppietta nel 5-0 contro il Malawi, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027, porta l’attaccante a quota 70 gol in Nazionale, superando così il precedente record di Hossam Hassan che fermo a 69. Un primato arrivato in una fase particolarmente movimentata per i Faraoni, che si sono presentati all’appuntamento con un nuovo commissario tecnico dopo il discusso addio proprio di Hassan.

L’uscita di scena di Hassan è stata tutt’altro che ordinaria. L’ex commissario tecnico è finito al centro di uno scandalo personale che ha coinvolto entrambe le sue mogli. Tutto è cominciato ad agosto, in un hotel di lusso a Porto Marina, dove Howaida El-Gharbawy e Dina Mustafa sono arrivate allo scontro fisico. Il video della lite, tra pugni, capelli tirati e l’intervento di alcuni familiari, ha rapidamente fatto il giro dei social, trascinando nella vicenda anche l’allenatore.

La situazione è poi degenerata sul piano giudiziario e mediatico: entrambe le donne hanno avviato le pratiche per il divorzio e il Consiglio Supremo per la Regolamentazione dei Media ha imposto a Hassan il divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche o apparire sulle piattaforme mediatiche. La Federcalcio egiziana ha infine deciso di esonerare lui e tutto il suo staff, motivando la scelta con le ripercussioni della vicenda sulla stabilità e sull’immagine della Nazionale. Al suo posto è arrivato Ali Maher, chiamato a guidare i Faraoni nella nuova fase. Un cambio che potrebbe avere conseguenze anche sugli equilibri tecnici, soprattutto per Salah.

Adesso nessuno ha segnato quanto l’ex Fiorentina e Roma con la maglia dei Faraoni. Il numero 10 ha lasciato il segno nel finale, prima con un colpo di testa all’84’ e poi con un rigore trasformato al 95’ con un cucchiaio. Un’altra serata da protagonista per Salah, che raggiunge il primato dopo 123 presenze internazionali.

Il momento dell’egiziano è positivo anche a livello di club. Con il Trabzonspor, nella sua nuova esperienza, ha già messo insieme 11 gol e 5 assist in 16 partite, confermando un rendimento di alto livello.