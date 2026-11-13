Momento felice per Robert Corduneanu. Il difensore è ormai una presenza importante nella Primavera della Fiorentina e adesso si prepara a vivere un’esperienza internazionale di grande prestigio: la convocazione con la Romania per il Mondiale Under 17, in programma in Qatar dal 19 novembre.

Dal ritiro della propria nazionale, il giovane viola ha raccontato alcuni degli insegnamenti che sta portando con sé in questa avventura, soffermandosi anche sui consigli ricevuti da un connazionale ben più esperto. Tra le lezioni più importanti che Corduneanu ha imparato c’è la necessità di affrontare ogni avversario senza timori, indipendentemente dal suo valore o dalla sua reputazione:

“Una lezione importante che porto sempre con me qui è quella di non arretrare mai, a prescindere dall’avversario che ho di fronte, di non avere paura, di non preoccuparmi di chi sia l’avversario e di dare assolutamente tutto quello che posso”.

I consigli di Dragusin

Un riferimento importante per il giovane difensore è Radu Dragusin, connazionale e difensore titolare della prima squadra. Corduneanu ha raccontato di aver ricevuto alcuni suggerimenti proprio dal centrale viola, poco prima di raggiungere il ritiro di Bucarest:

“Qualche giorno prima di arrivare al ritiro di Bucarest, mi ha dato molti consigli. Mi ha detto di avere coraggio, di fare ciò che so fare meglio, che tutto sarebbe andato bene e che aveva grande fiducia in noi”.

Il sogno Mondiale e la prima squadra viola

Corduneanu, però, non si accontenta della convocazione. Le ambizioni sono chiare e guardano già oltre il torneo in Qatar. Il primo obiettivo è quello di arrivare fino in fondo alla competizione, mentre il sogno successivo riguarda direttamente il suo futuro a Firenze:

“Il prossimo sogno sarebbe vincere il Mondiale e poi fare il mio debutto con la prima squadra della Fiorentina”.