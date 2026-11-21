Il Napoli torna a vincere dopo quasi un mese, superando il Torino per 1-0 al termine di una gara tutt'altro che semplice. Nel postpartita, ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha elogiato la prova dei suoi, soffermandosi anche sui fischi riservati a Noa Lang e sulle voci di un possibile addio di Kevin De Bruyne già a gennaio:

La vittoria e i fischi a Lang

De Bruyne e la pressione di Napoli

"Stasera i ragazzi hanno ottenuto una bella vittoria di sofferenza, che mancava da un po'. Hanno difeso bene anche sulle palle inattive, se non per un paio di occasioni nel secondo tempo.. Secondo me nell'ultima partita c'è stata un'incomprensione, ma lui è un buon ragazzo, volenteroso, che sta lavorando e migliorando. I tifosi sono stati ottimi anche stasera e credo che tutti insieme riusciremo nell'intento di recuperare e migliorare. I tifosi hanno il diritto di fischiare se non giochiamo bene, ma credo che, e anche stasera lo ha dimostrato. Credo che i ragazzi abbiano preso atto della realtà del Napoli. Prima della partita avevamo un punto in più del Torino. Ho chiesto ai miei giocatori di mettersi alla pari,, cosa che non abbiamo avuto nell'ultimo mese. Nei minuti finali, nonostante il Torino stesse attaccando, l'energia della squadra era positiva e siamo riusciti a gestire bene la situazione".. Capisco che quello che fa non tutti riescano a comprenderlo, ma le sue qualità si sono viste anche oggi. L'anno scorso veniva da un infortunio che lo ha tenuto fuori quattro o cinque mesi. Ha 35 anni, non è più un ragazzino, ma quest'anno ha fatto bene sia in nazionale che con noi. Ogni tanto la percezione ti fa vedere le cose da un punto di vista diverso dalla realtà, ma. La pressione? È il bello di Napoli. Ma se lavori con serietà, ottimismo e dedizione, i risultati arriveranno".