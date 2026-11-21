Il Napoli supera il Torino. Massimiliano Allegri elogia la prova dei suoi, difende Noa Lang dai fischi del Maradona e ribadisce la fiducia in De Bruyne.
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Il Napoli torna a vincere dopo quasi un mese, superando il Torino per 1-0 al termine di una gara tutt'altro che semplice. Nel postpartita, ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha elogiato la prova dei suoi, soffermandosi anche sui fischi riservati a Noa Lang e sulle voci di un possibile addio di Kevin De Bruyne già a gennaio:
La vittoria e i fischi a Lang"Stasera i ragazzi hanno ottenuto una bella vittoria di sofferenza, che mancava da un po'. Hanno difeso bene anche sulle palle inattive, se non per un paio di occasioni nel secondo tempo. Mi dispiace che i tifosi abbiano fischiato Lang. Secondo me nell'ultima partita c'è stata un'incomprensione, ma lui è un buon ragazzo, volenteroso, che sta lavorando e migliorando. I tifosi sono stati ottimi anche stasera e credo che tutti insieme riusciremo nell'intento di recuperare e migliorare. I tifosi hanno il diritto di fischiare se non giochiamo bene, ma credo che Noa Lang sia un ragazzo con ottime qualità, e anche stasera lo ha dimostrato. Credo che i ragazzi abbiano preso atto della realtà del Napoli. Prima della partita avevamo un punto in più del Torino. Ho chiesto ai miei giocatori di mettersi alla pari, giocando con meno presunzione e con quella 'paura' che ti fa aumentare l'attenzione a livello difensivo, cosa che non abbiamo avuto nell'ultimo mese. Nei minuti finali, nonostante il Torino stesse attaccando, l'energia della squadra era positiva e siamo riusciti a gestire bene la situazione".
De Bruyne e la pressione di Napoli"De Bruyne non ha né un piede dentro né un piede fuori. Capisco che quello che fa non tutti riescano a comprenderlo, ma le sue qualità si sono viste anche oggi. L'anno scorso veniva da un infortunio che lo ha tenuto fuori quattro o cinque mesi. Ha 35 anni, non è più un ragazzino, ma quest'anno ha fatto bene sia in nazionale che con noi. Ogni tanto la percezione ti fa vedere le cose da un punto di vista diverso dalla realtà, ma sono soddisfatto di lui come degli altri. La pressione? È il bello di Napoli. Ma se lavori con serietà, ottimismo e dedizione, i risultati arriveranno".
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