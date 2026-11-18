Ivan Zazzaroni continua a credere in Nicolò Fagioli. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato le difficoltà del centrocampista viola, soffermandosi sulla sua posizione in campo e sulla possibilità di lasciare maggiore spazio a Oulai:

"A me piace Fagioli quando gioca a due e non a tre. Capisco che qualcuno dica che un grande giocatore possa giocare a due, a tre, a quattro, a cinque, a sei e che non sia un problema. Non è sempre così".

Zazzaroni non nasconde la propria stima per l'ex Juventus, pur riconoscendo un rendimento lontano da quello mostrato nei suoi momenti migliori.

"A me dispiace perché sono un fagioliano della prima ora. È un giocatore che, secondo me, ha una tecnica pazzesca. Però mi rendo conto che la partita di Venezia non l'ha più ripetuta".

La crisi viola e la fiducia di Vanoli

Il giornalista riconduce parte delle difficoltà del centrocampista al momento vissuto dalla Fiorentina, sottolineando anche alcuni episodi sfavorevoli.

"È entrato nella crisi di tutta la squadra. Nessuno ha giocato una partita normale, erano tutti in ritardo su tutto. Poi, attualmente, ha questa palla che perde, che è velenosissima. Se perde un pallone è sempre gol, questa è la sfiga. Anche perché c'è anche un po' di sfiga".

La fiducia nei confronti del giocatore, però, resta intatta: "Io la penso come Vanoli: punto molto su Fagioli".