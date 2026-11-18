Il futuro della porta della Fiorentina potrebbe passare da un cambio della guardia. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato di David De Gea, esprimendo la convinzione che quella in corso possa essere la sua ultima stagione in viola.

"Ma lo credo anch'io. A Firenze credo anch'io. Cioè, credo che sia l'ultima stagione. È stato un grande portiere. Ha delle giornate in cui fa cose importanti, altre in cui fa cose meno importanti, come tanti portieri. Però credo anch'io che sia l'ultima stagione".

Il futuro della porta viola e l'opzione Martinelli

Con un possibile addio dello spagnolo, si aprirebbe inevitabilmente il tema della successione. Tra le opzioni c'è anche, giovane portiere viola attualmente in prestito all'Avellino, dopo l'esperienza della scorsa stagione alla Sampdoria:

Alla domanda sulla possibilità di puntare direttamente sul classe 2006 oppure acquistare un estremo difensore più esperto, Zazzaroni ha risposto:

"Ma guarda, lì dipende soltanto dai soldi che puoi spendere. Perché è tutto lì. Se hai intenzione di investire sul portiere, spendi, sennò vai con Martinelli".