La decisione di intitolare a Rocco Commisso il capolinea della tramvia di Bagno a Ripoli, nei pressi del Viola Park, fa discutere. Come riportato da Repubblica, l'Associazione Per la Memoria di Bagno a Ripoli ha lanciato una raccolta firme per opporsi all'intitolazione della fermata all'ex presidente della Fiorentina, scomparso pochi mesi fa. La petizione, pubblicata su Change.org, ha già superato le 800 adesioni, avvicinandosi all'obiettivo delle mille firme.

La proposta era stata annunciata in estate dal sindaco Francesco Pignotti, che aveva spiegato di aver raggiunto un accordo con la famiglia Commisso. Un modo per ricordare il patron viola e celebrare anche la Fiorentina nell'anno del centenario. Una decisione che, tuttavia, non ha incontrato il favore di tutti.

La petizione contro l'intitolazione a Commisso

L'iniziativa, intitolata, contesta apertamente la decisione dell'amministrazione comunale, definendola "del tutto inopportuna e sbagliata".

L'associazione motiva così la propria posizione: "Giudichiamo incongruo e avvilente per i suoi cittadini che questo territorio venga consegnato alla futura memoria collettiva attraverso il nome di un imprenditore che lo ha utilizzato per fare un suo investimento e aprire una sua impresa, senza aver avuto con la comunità ripolese alcun altro tipo di legame".

La proposta alternativa al sindaco

I promotori della petizione chiedono quindi di rivedere la scelta, avanzando anche alcune possibili alternative:

"Se il capolinea deve riportare il nome di una personalità, anziché chiamarsi più semplicemente e razionalmente 'Bagno a Ripoli capoluogo', invitiamo il sindaco a sceglierne il nome fra i tanti personaggi di rilievo e di alto profilo che questo territorio ha prodotto e accolto nel tempo, in accordo con l'intitolazione del capolinea opposto della stessa linea".

L'associazione invita infine Pignotti ad avviare un "percorso partecipativo", lasciando ai cittadini la possibilità di esprimersi sul nome della futura fermata.