"Credo che Vanoli stia cercando di ridare delle idee alla squadra e di capire meglio come sistemarla in campo. Sono convinto che, con il passare del tempo, stia trovando la quadra. Vanoli non è un allenatore che cambia rapidamente le proprie idee, ma penso che adesso stia individuando una soluzione. Questa pausa può aiutarlo a far funzionare la squadra.

Gli allenatori vengono giudicati anche in base ai giocatori che hanno a disposizione. Al di là del fatto che non vadano in campo, sono i calciatori presenti in rosa a fare la differenza. Gli allenatori, poi, si affezionano a uno specifico modo di giocare. Il rapporto tra allenatore e squadra è complesso e molto dipende dalle caratteristiche dei giocatori".

Su Fagioli e i problemi difensivi

"Vanoli sta pagando il fatto che la squadra non riesca a trovare un modo di difendere. Poi stiamo vedendo come Fagioli non sia un regista. Ha grandi qualità, ma il suo rendimento è incostante e per questo non può ricoprire quel ruolo.

Un regista deve essere incredibilmente costante, dovrebbe garantirti sempre una partita da 6,5. Questa squadra ha bisogno di trovare solidità, anche perché la situazione economica, nonostante i Commisso continuino a investire tanto, non sta portando risultati sul campo. Adesso il calendario sembra favorevole, ma le partite vanno giocate".